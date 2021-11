Seni on teadlaste jaoks olnud üsna tume maa see, mis toimub esimeste nädalate jooksul pärast seda, kui inimese embrüo ehk idulane on pesastunud. Tänu erakordsele annetusele avanes bioloogidele esmakordselt võimalus seda arenguetappi detailselt uurida ning tänaseks on selgunud ka tulemused.