Kuigi teadlased ei ole veel kindlaks teinud, millal või miks inimesed heksadekanaali vabastavad, on Iisraelis asuva Weizmanni teaduste instituudi teadlase Eva Mishor i sõnul selge, et inimesed alateadlikult kehalõhnade abil suhtlevad.

Weizmann ütleb, et varasematest uuringutest on selgunud, et heksadekanaal toimib nn sotsiaalse puhvrina, mis hiirtel stressi vähendab. Uuringud inimestega on näidanud, et ühend vallandab meeste ja naiste puhul erineva ajutegevuse mustri, kuid seni ei olnud teada, kuidas.