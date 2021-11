Kas eesmärk 1,5 °C on endiselt elujõuline? Sellele mõistusevastaselt keerulisele küsimusele vastamine on hea võimalus lahti mõtestada, kas dramaatiliselt lõppenud COP26 tippkohtumine Glasgow’s suunab inimkonna teele, kuhu kliimateadus suunda on näidanud.