Järjest enam on kogunenud tõendeid selle kohta, et kliimamuutusest tingitud põuad hävitavad Euroopas aina rohkem puid. Kuid enamik eelnevatest uuringutest on keskendunud konkreetsetele valdkondadele või põhinenud satelliidiandmetel, mille kaudu on keeruline teada saada, kas puu on surnud või hoopis maha võetud.