Seisame silmitsi teatud tüüpi keskkonnareostusega, mida me selgelt ei näe. Seda ei leidu meie jõgedes, maal ega taevas – see on nimelt meie peades. Kui kliima-alast valeinformatsiooni ei kontrollita, levib see nagu metsatulekahju, õõnestades kliimamuutuse tõsiseltvõetavust ja vajadust kiireloomulise tegutsemise järele, kirjutab Eco-Bot.Net-i kaasasutaja Bill Poster New Scientistis.