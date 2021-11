New Scientist ⟩ Albert Einstein võtab häkkeritel leiva laualt

Tellijale

Oma PIN-koodi tundmatusse sularahaautomaati sisestades peate usaldama, et automaadi operaator teie tundlikku teavet kaitseb ja et keegi pole teie andmete varastamiseks seadet mingil moel muukinud. Vajadus usalduse järele ongi see nõrgim lüli, mida turvaeksperdid likvideerida püüavad.

Seda saab teha näiteks nn teadmise puudumise tõendi järgi (ingl k zero-knowledge proof e ZKP). Tegemist on matemaatilise kontseptsiooniga, mis võimaldab identiteeti tuvastada ilma PIN-koodi või parooli jagamata. Üks isik – «tõendaja» – võib näidata teisele – «kinnitajale» – et neil on olemas teatud informatsioon, ilma et nad seda tegelikult üldse avaldama peaksid.