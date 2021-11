AK ⟩ Asjast on see võetud ja asjaks peab see saama

Tellijale

Praegu loeme järjest rohkem analüüse selle kohta, kui lühikeseks ajaks võiks neid materjale Maal jätkuda. Näiteks hinnatakse, et igapäevaelus tavalise vase tootmise tipp saabub juba aastaks 2030. Kaevandamiseks sobiva rauamaagi otsasaamist prognoositakse alates aastast 2070. Enamiku maavarade kättesaadavuses tekivad probleemid juba selle sajandi kestel ja osalt on need juba tekkinudki. Isegi ehitusliivast on saamas defitsiitne maavara, sest vaid üks protsent maailmas leiduvast liivast on selline, mida saab ehituses kasutada. Ka kõrberiik Saudi Araabia impordib ehitusliiva.

Loomulikult ei saa toorained maakeralt otsa. Tänaseks on juhtunud peamiselt see, et need leiukohad, kus leidub materjale tootmiseks piisavalt kontsentreeritud kujul, ammendatakse ja ammutatud ained jaotatakse maakerale ühtlaselt laiali.