New Scientist ⟩ Terroriprobleemi lahendamiseks tuleb tegeleda selle algpõhjustega

Vera Mironova sõidab Humvee kõrvalistmel läbi hävinud Mosuli linna. On 2017. aasta jaanuari lõpp. Iraagi peaminister Haider al-Abadi on just Ida-Mosuli Islamiriigi või ISISe kolmeaastasest valitsusest vabaks kuulutanud. Enamik džihaadi võitlejatest on surnud, kinni võetud või üle Tigrise läände läinud - valmis viimaseks võitluseks. Mahajäänud, oma aega oodates, on snaiperid ja enesetapupommitajad.

Suurem osa elanikest on äärealadele põgenikelaagritesse varjunud. Need, kes maha jäid, näivad segaduses ja roidunud. Mehed tõmbavad õhurünnakus hävinenud majadest laipu välja. Teised klopsivad tänavaturu putkasid kokku, et liha ja aedvilju müüa – 80 kilomeetri tagant Erbilist toodud, nagu mingist muust maailmast.

Vera Mironova

Erakogu, Twitter

Näha on üksikuid naisi. Mironova paistab silma - ta kannab sõjaväepükse ja Harvardi dressipluusi, blondid salgud sinise soonikmütsi alt välkumas. Kuigi ta reisib soomusautos, pole ta ilmselgelt võitleja. Ta on sotsiaalteadlane ja tema töö ei ole võitlemine, vaid kuulamine, õppimine ja üleskirjutamine.