Aga kaevandama peab, kui tahame oma unistuse puhtast ja kliimasõbralikust energiast realiseerida. Sellisest mineraalsest toorainest pole küll puudust, aga hoopis teine asi on see kõik maa seest aegsasti välja tuua ning vältida seejuures järjekordset keskkonnakatastroofi. Lõppkokkuvõttes meil muud valikut ei ole. «Me peame seda tegema,» ütleb energeetikamõttekoja Carbon Tracker strateeg Kingsmill Bond. «Aga me peame seda tegema parimal võimalikul viisil, et mitte planeeti uuesti prügiga üle kuhjata.»