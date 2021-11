New Scientist ⟩ Tuleviku kosmoserobotid tunnevad ära ka tulnukad

Masinatel pole aga seda uudishimu, mis on inimestele loomuomane. Kui mõne planeedi pinda pildistama saadetud kosmosemasina kaamerasilma eest tulnukas mööda kõnniks, jätkaks masin kivide pildistamist. Kuidas panna masin märkama ebatavalist, selgitab NASA kosmosemissioonide tehisintellekti lisamise võimalustega tegeleva osakonna juht Steve Chien.

Steve Chien juhib kosmosemissioonide planeerimisel sellesse tehisintellekti lisamise võimalustega tegelevat osakonda NASA vastavas uurimis- ja arenduslaboris (JPL – Jet Propulson Laboratory). JPL-is on sündinud sellised missioonid nagu seda on meie päikesesüsteemi piirile lennutatud Voyager ja Plutot kaema saadetud New Horizons.