New Scientist ⟩ Kui Elon Musk soojuspumbad seksikaks muudaks, liiguks maailm kliimaneutraalsusele lähemale

Kuigi paljud arutelud finantsringkondades puudutavad ettevõtte raamatupidamist – nimelt on Tesla madalaima tuluga äri, mis on saavutanud 1 triljoni suuruse turuväärtuse – huvitab mind rohkem see, mis saab edasi ja kuidas see rohelisema tuleviku poole liikumist mõjutab, kirjutab New Scientisti kaasautor Rowan Hooper.