YouTube teatas 2019. aasta jaanuaris, et ei soovita enam kasutajatele algoritmi kaudu videoid, mis on kahjulikuks tunnistatud, küll aga talletatakse need veebisaidil. Cody Buntain New Jersey tenikainstituudist oli koos oma kolleegidega mõnevõrra skeptiline, et lähenemisviis mingit mõju avaldab, sest YouTube’i lingid levisid ühismeedias kontrollimatult.