«Jõuline, kompaktne laserrelv….annab surmava väljundi, mis on senistest võimsaim,» ütles GA-EMSi president Scott Forney oma avalduses.

USA merevägi võttis 2014. aastal USS Ponce’il kasutusele esimese suure energiaga laserrelva nimega LaWS, millel oli teadaolevalt 30-kilovatise võimsusega väljund. Enamik sõjalistest laseritest jäävad oma võimusega vahemikku 30-100 kilovatti. See on valdavalt kasulik väikeste droonide allalaskmiseks, seega on uus relv märkimisväärselt võimekam.