Euroopa teadlaste pöördumine: Ühendkuningriigil tuleb võimaldada kohe liituda ELi teadusuuringute raamprogrammiga

Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise programmi «Euroopa horisont» edu põhineb selle pühendumisele tipptasemel teadusele ja globaalsele maailmavaatele. Euroopa Liitu ja Ühendkuningriigi vahel on pikaajalised tihedad ja usladusväärsed teadus- ja innovatsioonikoostöö sidemed. See on andnud tohutut kasu tipptasemel teadusele ja selle tulemusena on tekkinud arvukalt koostöösidemeid, mis konkurentsivõimet ja majanduskasvu suurendades aitavad lahendada maailma kõige pakilisemaid probleeme.

Vastavalt EL-i ja Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu I protokolli punktile, mis käsitleb Ühendkuningriigi liitumist «Euroopa horisondiga», ja sellele järgnevale Komisjoni küsimuste ja vastuste dokumendile on ülikoolid, Euroopa teadlased ja teadusasutused viimase kümne kuu vältel töötanud koos Ühendkuningriigi partneritega ühise visiooniga ja heas usus, et Ühendkuningriik saab peagi «Euroopa horisondi» täielikult assotsieerunud liikmeks.

Ühendkuningriigi liitumise selge ajakava puudumine põhjustab aga üha kasvavat muret ja ebakindlust, mis võivad ohustada praeguseid ja tulevasi koostööplaane. Samuti saadab see ebasoodsaid signaale programmiga liituda soovivatele kolmandatele riikidele.

Ühisavaldusele allakirjutanud nõuavad Euroopa Komisjonilt ja Ühendkuningriigi valitsuselt kiiret ja otsustavat tegutsemist selle nimel, et vältida edasisi viivitusi või isegi liitumata jätmist, mis tooks kaasa meie kollektiivse teadustugevuse ja konkurentsivõime olulise nõrgenemise.

LERU peasekretäri prof Kurt Deketelaere sõnul on Ühendkuningriik suur teadus- ja innovatsioonijõud ning seal on maailma silmapaistvaimad teadusmahukad ülikoolid. «Viimastel aastakümnetel on Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu ülikoolid EL teadusprogrammide raames lahendanud ühiseid ülesandeid ja loonud tihedaid partnerlussuhteid. Ühendkuningriigi kiire liitumine «Euroopa horisondiga» on ülitähtis selleks, et niisugune koostöö saaks jätkuda ja et lahendada paljusid meie ees seisvaid ühiskonnaprobleeme. Üksnes poliitilistest põhjustest tingitud viivitamine on vastuvõetamatu,» ütles Deketelaere ja lisas, et sama kehtib ka Šveitsi puhul.

Udice peasekretäri dr Hélène Jacquet sõnul on Prantsusmaa juhtivate teadusmahukate ülikoolidena kõigil Udice liikmetel pikaajalised ja viljakad teaduskoostöösidemed Ühendkuningriigi ülikoolidega. «Need partnerlussuhted on üliolulised niisuguste suurte probleemidega tegelemiseks nagu kliimamuutus, majanduse digitaalne ümberkujundamine või ülemaailmne tervishoid. Tugevad koostöösidemed Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi ülikoolide vahel toovad kaasa suuremaid teadmisi, suuremaid avastusi, suurema innovatsiooni Euroopa kodanike heaolu ja õitsengu hüvanguks,» rääkis Jacquet.

The Guildi peasekretär prof Jan Palmowski märkis, et hoolimata Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahelistest vaidlustest muudes valdkondades ei ole teaduskoostöö küsimus nullsummamäng. «Kui Ühendkuningriigi osalemine «Euroopa horisondis» teoks ei saa, jäävad sellest nõrgemaks nii Ühendkuningriigi kui ka EL-i teadus- ja innovatsioonivõimekus. Kui EL-i lähim ja tugevaim teaduspartner Ühendkuningriik (nagu ka Šveits) liitub «Euroopa horisondiga», suurendame sellega teadlaste võimekust tegeleda üheskoos meie keerukate ühiskonnaprobleemidega – ja nii teeme «Euroopa horisondi» veel atraktiivsemaks kolmandate riikide jaoks,» rääkis Palmowski.