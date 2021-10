New Scientist ⟩ Soome kihutab harvesteriga biomajanduse suunas

Vaatamata sellele, et eelkirjeldatu halastamatult kõlab, heatahtlik metsamajandus nii toimibki. Soome eesmärk on 2035. aastaks süsinikuneutraalseks saada, seda suuresti nn ringse biomajanduse kaudu, mille puhul kõik materjali- ja energiasisendid pärineksid säästvast puidust või taastuvenergiast ning kõik tooted oleksid 100% ringlussevõetavad. Fossiilkütused jäävad sealjuures ajalukku.

Siit see hea uus majandus algabki. Mets, kuhu ma sattunud olen, on Helsingist umbes 100 kilomeetrit põhja pool. Laura ja Mika Hämäläineni 350-hektariline mets on juba alates 1724. aastast vereliini pidi edasi pärandatud.