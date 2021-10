NEW SCIENTIST ⟩ Ivermektiiniga kauplemiseks on loodud mitmeid klubisid

Mitmed gruppidesse kuuluvad inimesed üritavad Covid-19 ennetamiseks ja raviks importida Ühendkuningriiki ravimit ivermektiin, kuigi selle ravimi kasutamise kohta puuduvad tõendid ja see võib olla ohtlik. Ühendkuningriigi ravimeid ja tervisetooteid reguleeriv amet (MHRA) on inimesi hoiatanud, et nad ei üritaks ivermektiini kolmandate osapoolte kaudu osta. Ravimit kasutatakse parasiitnakkuste raviks loomadel ja ka inimestel, kuid ivermektiin on pälvinud palju tähelepanu kui tõestamata ravim Covid-19 ennetamiseks või raviks.