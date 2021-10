«Eetikakomisjon on meie tegevuskava heaks kiitnud ning oleme hetkel esimese juhtumi ootel,» ütleb Ellen Goossens Brüsseli vabaülikoolist.

Kemoteraapia ja kiiritusravi võivad mõnikord inimesed viljatuks muuta. Piisavalt vanade – st spermat tootvate – patsientide puhul võib sperma lihtsalt külmutada, et seda hiljem kunstliku viljastamise jaoks kasutada. Laste puhul, kes veel spermat ei tooda, ei ole see variant aga võimalik, kuid nende munandid sisaldavad siiski tüvirakke, mis hiljem spermat tootma hakkavad. Neid on võimalik säilitada, kui väikesed munanditükid ära külmutada.