New Scientist ⟩ Kanada teadlased ehitasid oma karjäärid põliselanike laste kannatustele

Samir Shaheen-Hussaini osalus ja aktivism põliselanike õiguste eest seismisel inspireeris teda ka täpsemalt uurima internaatkoolide süsteemi. Oma uues raamatus, «Fighting for a Hand to Hold: Confronting medical colonialism against Indigenous children in Canada» («Võideldes käe eest, mida hoida: Seistes vastu meditsiinilisele kolonialismile põliselanike laste suhtes» -toim.), uurib Shaheen-Hussain internaatkoolides töötavate arstide ja teadlaste rolli laste ohustamisel ja seda võimaldava süsteemi elushoidmisel. Ta kirjutab, et mitte ainult ei lubanud nad eluohtlikel haigustel nagu tuberkuloos vabalt levida, vaid ka sooritasid laste peal ebaeetilisi katseid. Kaasaarvatud katsed, milles lasti alatoidetud lastel surra.