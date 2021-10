Euroopa Liit tahab keelustada tehisintellektil põhinevad justiitsrobotid

Kohtumõistmises levib tehisintellekti kasutamine. Arvatakse, et AI suudab olla erapooletum kohtunikest. Samas on AI õpetamiseks kasutatud andmed sageli diskrimineerivalt kallutatud – rassi, soo, sissetuleku, tegevusala või muude asjaoludega seoses. FOTO: Flickr CC BY-NC-ND 2.0 litsentsi alusel

Euroopa Liit on astunud sammu lähemale, et keelustada tehisintellekti ulatuslik kasutamine valvesüsteemides, kohtuasjade üle otsustamises ning ennustamaks, kas üks või teine isik võiks toime panna mõne kuriteo.

Europarlamendis on praegu läbivaatamisel uued õigusaktid, mis kehtestaksid tehisintellekti üle range kontrolli, et vältida rassilist, soolist või vanuselist erapoolikust eelkõige «kõrge riskiga valdkondades», nagu on õiguskaitse. Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon on oma aruandes välja pakkunud veel rangemad kontrollmehhanismid ning tehisintellekti kasutamise keelu kriminaalõiguses ja õiguskaitses. Oktoobri alguses kiitsid Euroopa Parlamendi liikmed mainitud komisjoni koostatud ametliku aruande heaks 377 häälega, vastu olid 248 liiget.