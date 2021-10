Kontakt oma emotsioonidega aitab need muuta käegakatsutavaks

«Mis abstraktsed asjad need emotsioonid ikka on, need ju söövad inimesed seest ära. Need tekitavad inimkehas väga tugevaid sümptomeid, eriti kui nendega mitte tegeleda,» ütleb ta. Emotsioonid on mitmetahulised, kogu keha haaravad protsessid, millega kaasnevad muutused nii inimese füsioloogias, subjektiivses kogemuses kui ka käitumuslikus väljenduses. Seega pole kahtlustki, et on põhjust neist rääkida, neid enda jaoks lahti mõtestada, ja teha seda täie tõsidusega – need mõjutavad kogu meie kogemust maailmast.