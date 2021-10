New Scientist ⟩ Implantaat võiks tulevikus patsiente kuuks ajaks insuliiniga varustada

Seade kaalub 165 grammi ja on ette nähtud siirdamiseks kõhu sisse, mao välisküljele. See mõõdab pidevalt veres insuliini taset ning vabastab hormoonide annuseid vastavalt vajadusele väikese kateetri kaudu. Siseakut saab juhtmevabalt laadida seadmest, mis asub väljaspool keha.

Insuliinivarusid täiendatakse magnetkapslitega, mis tuleb alla neelata. Need ühenduvad seadmega teiseltpoolt mao limaskesta, kust süstal need implantaadi mahutisse tühjendab. Kui kapslid on tühjad, liiguvad need loomulikult läbi seedesüsteemi. Mahutisse mahub piisavalt insuliini selleks, et keskmine diabeediga inimene kuu aega vastu peaks, kinnitab Izadyar Tamadon Scuola Superiore Sant' Anna ülikoolist Itaalias.