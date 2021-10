New Scientist ⟩ Põhjamerre kavandatakse taastuvenergiasaart

Mõte Põhjamere taastuvener­geetilise keskme loomisest on arutlusel olnud juba aastaid, kuid seni pole uuringutest tegudeni jõutud. Kontseptsioonis on praegu kasutusel olevatest tunduvalt võimsamad avameretuulepargid, mille veealused elektrikaablid viivad elektrienergia ükskõik millisesse riiki – sinna, kus seda parasjagu kõige enam vaja on.