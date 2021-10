New Scientist ⟩ Judinaidtekitav kärbeste ringmajandus: sõnnikust saab jäätis

Prrrrrr. Keskmine inimene leiab ilmselt, et kärbseparve sumina sees töötamine on pisut ärritav ja ehk haarab ta isegi rulli keeratud ajalehe järele. Keiran Whitakerile on see aga jätkusuutlikuma tuleviku taustamuusika. See, ja ehk lootus saada rikkaks: Whitakeri firma Entocycle kasvatab kärbseid spetsiaalses laboris, lühikese jalutuskäigu kaugusel Tower Bridge’ist Londonis. Entocycle’i ambitsioon on nad saata igasse Briti koju. Toiduna.