Euroopa Komisjoni hinnangul muudaks see lüke mugavamaks laadimise ning vähendaks nii laadijate tootmise kui kõrvaldamisega seotud keskkonnamõju. Nimelt tekib Euroopa Liidus igal aastal umbes 11 000 tonni jäätmeid vaid laadijatest.

Seadus sunniks tootjad pakkuma uusi seadmeid müügiks ka ilma laadijateta, sest ühine standard tähendaks, et enamikus majapidamistest on need juba olemas. Kavandatav ühise laadija kasutamine vähendaks e-jäätmete teket Euroopa Liidu andmetel pea 1000 tonni võrra aastas kogu Euroopas. Sülearvutid ja muud suuremad seadmed seadusele ei alluks.