Raske depressiooniga naine on saanud abi uuest radikaalsest ravimeetodist, mis hõlmab elektroodide ajju paigaldamist üheks aastaks. «Kõik on aina lihtsamaks muutunud,» ütleb Sarah – esimene inimene, kes seda uut tehnoloogiat katsetanud on ja kes on palunud oma täisnime mitte avaldada.