New Scientist ⟩ Ettevaatust: ühismeedia võib kahjustada te elu ja tervist!

Suvel ütles Murthy CNNile, et ühismeediavõrgustikud on Covid-19 pandeemias suurt rolli mänginud. Tema sõnul on ühismeedia «kahjustanud inimeste tervist» ja «maksma läinud elusid». Murthy arvamust on kuuldud ka kõrgemal: USA president Joe Biden ütles, et ühismeedia tapab inimesi, sest uudisvoogudesse satuvad vandenõuteooriaid täis pikitud postitused. Facebook on vastuseks kinnitanud, et neist on lihtsalt must lammas tehtud, sest Valge Maja pole ise suutnud asjakohaseid eesmärke täita. Vaatamata vaktsiinide laialdasele kättesaadavusele on täielikult vaktsineeritud vaid pooled USA elanikest.