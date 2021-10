Tehisintellekt ühendati õhujõudude hajutatud ühisesse maapealsesse süsteemi (DCGS), milles on kokku kogutud andmed erinevatest allikatest, sealhulgas MQ-9 Reaper droonidest (pildil). FOTO: Tsgt. Emerson Nunez/Us Air

USA sõjavägi on õhujõudude peasekretäri Frank Kendalli sõnul hakanud õhurünnakute juhtimiseks kasutama tehisintellekti. Air Force Associationi, õhu- kosmose ja küberkonverentsil National Harbouris 20. septembril ütles Kendall, et USA õhujõud on «esmakordselt võtnud toimivas hävitusahelas kasutusele tehisintellektil põhinevad algoritmid.»