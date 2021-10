New Scientist ⟩ Neuroteadlane Anil Seth eemaldab teadvuselt saladuseloori

Tellijale

Subjektiivse olemuse tõttu on teadvust väga keeruline defineerida. Konsensusele lähim selgitus, mis meil teadvuse kirjeldamiseks on, ütleb, et meil on «miski, mida tunneme, kui oleme teadvusel ». On midagi eriomast olla inimene, ja ilmselt midagi eriomast olla delfiin või hiir. Küll aga ei ole eeldatavasti seda miskit baktereis või mängurobotites. Meie väljakutse on mõista, kuidas ja miks see nii võib olla. Kuidas seostuvad teadvuslikud kogemused ajude ja kehade sees olevate rakkude ja molekulide ning aatomitega? Miks peaks füüsilisest mateeriast üldse mingisugune sisemine elu alguse saama?

Mõned inimesed kardavad, et teaduse abil ei ole võimalik neile küsimustele vastust leida. Nende argument on, et me ei saa teiste tunnetatud kogemusi täpselt kontrollida ega jälgida. Skeptikud kahtlevad, et füüsilised mehhanismid suudaksid kunagi teadvust selgitada.