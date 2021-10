Džässfüüsiku hull idee: universum võib olla iseõppiv superaju

Tellijale

1980. aastatel New Yorgi Bronxi linnaosas üleskasvamine ei ole just tüüpiline teoreetilise füüsiku arengutee osa, kuid samas on see osaliselt põhjustanud Alexanderi teistest füüsikutest erineva mõtteilma kujunemise. «Eri kultuuride kokkusulamine ja põrkumine viis nähtavalt väärtusliku tulemuseni,» ütleb Alexander, kes muu hulgas õppis toime tulema ka ebamugavustundega, mis kaasneb teistest erinemisega. Noort mustanahalist teadlast tögasid ja aasisid tema kolleegid. Mõned pidasid tema spekulatiivseid ideid võõristavalt väljakannatamatuks.

Alexander otsis pelgupaika džässiklubides, kohvikutes ja zen-budistlikes keskustes. Ta tutvus bioloogide, muusikute ja kunstnikega, kujundas nii oma lähenemise suurtele küsimustele tegelikkuse olemuse kohta – sellise, mis väärtustas mitmekesiseid vaatenurki, intuitsiooni ja kujutlusvõimet.

Oma raamatus «Fear of a Black Universe: outsider’s guide to the future of physics» («Hirm musta universumi ees: autsaideri teejuht tulevikufüüsikasse» – toim) väidab Alexander, et uute vaatenurkade vastuvõtmine selles füüsikaklubis on oluline, et saaks toimuda vaimne innovatsioon.