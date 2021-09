Kasvav probleem: 200 000 tonni pakendijäätmeid aastas, ehkki korduskasutuspakendi teenused on ammu turul, et seda peatada

Pakendikasutus on viimaste aastakümnetega kordi kasvanud, ühekordse pakendi osa on drastiliselt suurenenud, ent oskus ja soov taaskasutada on väga madalad. Ühekordne pakend, olenemata materjalist, lõpetab teekonna prügikastis ja on ressursina keskkonda koormav. Pealegi jätab iga ressurss, mida kasutatakse vaid korra, tarneahelasse suure ökoloogilise jälje ja me ainult ei tunneta seda, vaid see jääb kõikjal silma.

Eestis tekib 200 000 tonni pakendijäätmeid aastas

Number kasvab igal aastal. Ühtlaselt laiali jaotades on see 150 hektari suurune maalapp. Kahe aastaga kataks see prügi kogu Harjumaa.

Kasvav mure ja selle süvenemine on hetkeolukorras siiski edasiviivad, luues aluse muudatustele pakendite tootmises ning kasutamises. Tuleb leida alternatiiv ühekordselt kasutatavale toidupakendile ning luua pakendite ringlussüsteem. Pikem perspektiiv on sujuv korduskasutatava pakendi kasutuselevõtt, mis vahetaks välja toidutootjate suurima loodusliku jalajäljega pakendid.

Oluline roll on ka veopakendil

See ei ole veel kõik. Ökoloogiline jalajälg ei kujune ainult tarbimisest, vaid ulatub läbi kogu tarneahela. Tootmisest peab toode jõudma poodi ja sageli on nende kahe asukoha vahel sadu kilomeetreid. Ka selles ahelas on oluline pakend, täpsemalt veopakend, millesse saadetav kaup logistika ajaks pakendatakse.

Kartongpakend on siiani üks enimkasutatav veotaara. See on küll taaskasutatav, ent ka üks enim prügi, ressurssi ja käitlemist nõudev pakend. On liiga tavaliseks saanud pilt poe taga kõrguvatest pappkastimägedest, mis parimal juhul lähevad ümbertöötlemisse, halvemal lõpetavad põletusahjus või prügis.

Sõna «plast» võib panna mõne küll kulmu kortsutama, kuid spetsiaalselt veopakendiks disainitud plastikkast võib olla ringluses minimaalselt 150 kasutuskorda ehk ligi kümme aastat. Seejärel töödeldakse sama materjal ümber täpselt samaks kastiks. Sisuliselt saame seda algset materjali kasutada 30 aastat ja lisaks pikaaegsele taaskasutusele on see hügieeniline, sest kasti käitlemise juures tagatakse ka korralik pesu.

Kasuta ressursse targalt!

Ajalooliselt on igal toidutööstusel pesula ja pakendid. Toidutööstusi on meil sadu. Kui kastide ringlusteenust korraldab toiduainetetööstusele eraldi ettevõte, siis annab see tohutu kokkuhoiu nii tööjõukulude, vee- kui ka energiatarbimise arvelt.

Toidutöösturid saavad keskenduda põhitegevusele ja tellida veokaste siis, kui neid vajavad, ning kastid ringlevad teenuspakkuja, toiduainetetööstuse ja jaekaupluste vahel. Selline tarne- ja väärtusahel tagavad maksimaalselt optimaalse ressursikasutuse ja korduskasutus on veopakendi keskkonnahoidlikkuse põhieeldus.

Oluline on kogu tarneahel, ei piisa, kui tootepakend vastab keskkonnasäästvale normile.

Kuidas tarbijana käituda, kui tänane valik poelettidel on valdavalt üks – ühekorrapakend?

Hetkel on kogu vastutus kodus prügi sorteerival tarbijal, kel samas puudub võimalus juba poeriiulil targem ja loodussäästlikum valik teha. Tootja roll on valiku loomisel väga oluline. Me ei saa loota lõputult uutele tehnoloogiatele, mis juba tekitatud kahju suudaks heastada, vaid tuleb muuta kogu tarbimismustrit ja võtta vastutus oma ökoloogilise jalajälje eest.

Valikute olemasolul saame otsusega toodet tarbida või mitte tarbida anda tootjatele signaali oma eelistustest.

OÜ Bepco on korduskasutus-veopakendi teenuspakkuja. Oleme olnud üle kümne aasta kestliku jätkusuutliku majandamise eestvedajad veotaara sektoris ning meie missioon on julgustada toidutööstusi keskkonnasäästlikke valikuid tegema. Tänaseks hoiab meie korduskasutus-veopakend ära aastas üle 36 000 000 ühekorrapakendi sattumise turule.

Me usume, et aastaks 2030 on ühekordsest veopakendist toiduainetetööstusest saanud ajalugu.