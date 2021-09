Taimede osakaalu suurendamine linnakeskkondades annab bioloogilisele mitmekesisusele kiire ja märgatava tõuke, järeldub Austraalias Melbourne’is läbi viidud nelja aasta pikkusest uuringust. Tulemuste näol on tegu järjekordse tõestusega sellest, et keskkonnahoidlikud meetmed, mida järjest enam linnu rakendada on otsustanud, võivad lisaks muudele kasudele panustada ka elurikkusesse.