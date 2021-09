Aastate eest, kui haiglas terviseuuringute alal töötasin, korjasin üles nakkuse, mis meie majas kontrollimatult levis. Otsustasin koju jääda, aga ma ei tundnud end nii halvasti, et ei oleks saanud kodust tööd teha. Minu ülemus aga tuletas mulle meelde, et haiglal on poliitika: kui oled liiga haige, et tööle tulla, oled sa ka liiga haige, et kodust tööd teha, kirjutab New Scientisti autor Jonathan Goodman.