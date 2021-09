MKM hakkab jagama teaduspreemiaid reaalmajanduse valdkonnas

«Järgmised aastad mööduvad maailmas innovatsiooni tähe all, mis tähendab suuri muutusi ka meie majanduse toimimise senises korralduses. Reaalajamajanduse lahendused asendavad senised paberipõhised tehingud ja toimingud automaatse andmevahetusega ja aitavad säästa nii ettevõtja, riigi kui kodaniku aega ja raha. Innovatsiooni eelduseks on aga eesrindlik haridus- ja teadusvaldkond ning tihe koostöö ülikoolide ja ettevõtjate vahel,» märkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

«Uurimistööde ja teadusartiklite puhul on oluline, et need looksid väärtust meie ühiskonnale ja majandusele. Käesoleva konkursi idee ongi anda hoogu juurde teadustegevusele reaalajamajanduse valdkonnas, tuua silmapaistvamad tööd esile ning avaldada tunnustust tehtud töö eest,» lisas minister.