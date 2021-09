New Scientist ⟩ Kas tänu PayPalile jõuavad krüptovaluutad viimaks peavoolu?

PayPalil on kahe aastakümne jagu kogemusi internetimaksete vallas ning praeguse seisuga haldab ettevõtte 403 miljonit kasutajakontot. Seega põhjustas nende 23. augustil tehtud avaldus, et nad hakkavad võimaldama Suurbritannia klientidel osta ja müüa nelja krüptovaluutat, palju suminat. Bitcoini hinnad tõusid viimase kolme kuu kõrgeimaks. Aga kas see – ja möödunud oktoobri muudatused USAs – võib krüptovaluutad peavoolu tuua või on tegemist lihtsalt järjekordse vilksatusega lühikeses, kuid plahvatusohtlikus detsentraliseeritud raha ajaloos?