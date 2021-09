Täna on Maa orbiidil hinnanguliselt 27 000 tükki jälgitavat kosmoserämpsu. Sinna hulka arvestatakse kõik, mis on suurem, kui tennisepall. Ulatuslikeim kategooria on plahvatanud raketid, mis on jäänud ümber meie planeedi triivima.