Mees ostab oma eksnaise naabrusesse maja ning paigaldab oma aeda neljameetrise pronkskuju, mille ülestõstetud keskmine sõrm on naise akna poole suunatud. Silmapaistev investor ostab ettevõtte, et ta saaks vallandada juhtkonna, kes talle ei meeldi, kuigi ta kaotab sellega raha. Inimesed liigutavad end poekassas aeglaselt lihtsalt selleks, et järgmist klienti ärritada, ostavad aiapäkapikke, et oma naabritele närvidele käia ja võtavad liikluses hoo maha selleks, et enda sabas sõitjatele koht kätte näidata, kuigi see seab potentsiaalselt ohtu kaasliiklejad.