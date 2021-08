NEW SCIENTIST ⟩ Eksperdid selgitavad, kuidas mõjutab koroonaviirus aju

«Õnneks puudutab see nakatunutest vähemust,» ütleb Benedict Michael Ühendkuningriigi Liverpooli ülikoolist, «kuid kannatanud on kannatanud tõsiselt.»

Väga tihti. Paul Harrison Oxfordi ülikoolist ja tema kolleegid analüüsisid 236 000 Covid-19 põdeva inimese andmeid. Kuue kuu jooksul pärast nakatumist diagnoositi 34 protsendil neuroloogiline või psühhiaatriline häire. 13 protsendi jaoks oli see nende esimene selline diagnoos.

Enamik inimesi, kellel on Covid-19, ei lähe kunagi tegema teste ega otsi abi, seega ei esinda 34 protsendine näitaja kõiki nakatunutest. Sellegipoolest näitavad leiud endiselt, et suur hulk inimesi kogu maailmas on mõjutatud.