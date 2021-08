New Scientist ⟩ Sulimesilased võisid välja suretada mõned paljasseemnetaimed

Enamasti on meemesilaste töökas maine õigustatult välja teenitud, kuid nad ei tee sugugi mitte kõigi taimedega universaalselt head koostööd. Tao Wan haldjajärve botaanikaaiast Shenzhenist Hiinas on koos oma kolleegidega avastanud, et Hiinas Hainani saarel asuvates troopilistes vihmametsades varastab Aasia meemesilane (Apis cerana) õietolmu taimest nimega Gnetum luofuense. Taimede meelehärmiks hoiavad mesilased endale kogu õietolmu, mis nad neilt võtavad.