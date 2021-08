Suured tulekahjud Venemaa kirdeosast Põhja-Ameerikani on viinud selle aasta üleilmsed maastikupõlengute tagajärjel tekkinud süsinikdioksiidi heitkogused kõrgemaks, kui need on olnud pea kahekümne aasta jooksul, mil satelliidiandmeid kogutud on.