New Scientist ⟩ Afgaanid peavad oma digiturvalisuse nimel tegema raskeid valikuid

Talibani kiire pealetung Afganistanis on olnud tõeliselt šokeeriv. Tundub, et vaid päevade eest selgitas USA president Joe Biden, kuidas Talibani okupatsioon ei ole vältimatu ning Pentagon rääkis, kuidas pealinna Kabuli langemine võib võtta kuni 90 päeva. Nüüd on Talibanil kontroll kogu riigi üle ning nad on Kabulis jõudnud kohalikule ja rahvusvahelisele meediale pidada pressikonverentsi. Ma usun, et keegi ei osanud oodata, et asjad nii kiiresti käivad.