Mineviku ideealeksperimendid on saanud praktilise väljundi. FOTO: Wikimedia Commons, Cc0

Objektiivseid fakte maailmas ei ole. See ei ole tõdemus valeuudiste kohta, vaid pigem on tegemist järeldusega eksperimendist, mis viitab, et tegelikkuse olemus sõltub sellest, kes seda otsib.