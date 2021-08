New Scientist ⟩ 2021. aasta parimad fotod elurikkusest

BMC Ecology and Evolution fotograafiakonkursi võidutöö FOTO: Kristen Brown / SWNS

Järgnev vapustav pildivalik näitab maailma elurikkust, et selle kaitsmise olulisust rõhutada. Allpool on mõned selle aasta teadusajakirja BMC Ecology and Evolution fotograafiakonkursi võidutööd – konkurss kutsus teadlasi üles esitama fotosid, mis nende arvates looma- ja taimeriigi mitmekesisust näitlikustavad.