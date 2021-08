New Scientist ⟩ Kus kohtuvad Ariana Grande ja Fortnite?

Mis see metaversum siis ikkagi on?

Metaversum on jagatud veebiruum, milles on 3D-graafika kas ekraanil või virtuaalreaalsuses . Ulmekirjanik Neal Stephenson kasutas seda terminit 1992. aastal oma romaanis « Lumevaring », kus ta kirjeldas virtuaalreaalsust nimega Street. Hiljem on terminit kasutatud romaanis ja filmis « Valmistub esimene mängija », kus metaversumit kutsuti OASISeks.

Ilmselt oli esimene katse tõelist metaversumit luua Second Life, mis käivitati 2003. aastal. Oma tipphetkel oli sellel umbes miljon regulaarset kasutajat. Seal oli oma valuuta ja kasutajad võisid ehitada kinnisvara, korraldada üritusi ja oma avatari kujundada. Midagi konkreetset, mida saavutada oli vaja, seal ei olnud. Duran Duran korraldas 2006. aastal Second Life’is kontserte.

Metaversum on ka teiste mänguarendajate silmapiiril. Võtkem näiteks Roblox, mis võimaldab mängijatel omaenda mänge luua ja jagada. «Nagu postiteenus, telegraaf, telefon, teksti- ja videoedastus on koostöised teenused, usume, et Robolox ja metaversum ühendavad need ideed ärisuhtluse olulisteks vahenditeks,» kirjeldas kaasasutaja David Baszucki New York Timesile.