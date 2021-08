Pilk taevasse ⟩ Ööl vastu taasiseseisvumispäeva võib taevas märgata Jupiteri

Nagu juhtus Saturniga paari nädala eest, jõuab ööl vastu taasiseseisvumispäeva meiega vastasseisu Päikesesüsteemi suurim planeet Jupiter. See tähendab, et Maa liigub Päikese ja Jupiteri vahelt läbi ning kahe planeedi omavaheline kaugus on aasta väikseim.