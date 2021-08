New Scientist ⟩ Elu maal võis alata sadu miljoneid aastaid varem, kui seni arvatud

«Esmapilgul võib tunduda, et tegu on väga radikaalse teadusartikliga ,» ütleb avastuse teinud Elizabeth Turner Laurentiani ülikoolist Kanadas. Kuid tema sõnul sobivad leitud fossiilid ka teiste asitõenditega.

Turner uuris Loode-Kanadast pärit kivistisi, mis sisaldasid jäänuseid Neoproterosoikumi aegkonnast. Need rahud ei saanud kuidagi olla korallide kätetöö, sest neid ei olnud tol ajal lihtsalt veel olemas. Selgub, et rahud on moodustatud hoopis madalates vetes elanud fotosünteetiliste bakterite poolt. Rahud, mida tuntakse ka kui stromatoliite, olid mitmeid kilomeetreid pikad ning sadu meetreid kõrgeid. «Need rahud on suurejoonelised,» ütleb Turner.