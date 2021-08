New Scientist ⟩ Seened või teraapia: kuidas muuta oma isiksust

Tellijale

Lapsena oli Wendy Johnson äärmiselt häbelik. «Ühel minu hinnetelehel oli kirjas, et Wendy on nii häbelik, et seda on lausa valus vaadata,» meenutab ta. Enam ta selline ei ole. «Ma õppisin oma üleüldisest häbelikkusest üle olema,» ütleb Johnson, Edinburghi ülikooli psühholoog. Tema sõnul on häbelikkus märk madalast ekstravertsuse tasemest, mis on peamine isiksuste kategoriseerimise viis, mille uurimisega ta tegeleb. Kas see tähendab, et Johnson on oma isiksust muutnud? Kahtlemata, tunnistab ta.

See vastus võib lugejat üllatada. Enamik meist peab oma isiksust lahutamatuks ja muutumatuks osaks sellest, kes me oleme – ehk selle asja olemusest, mida me nimetame iseendaks. 1887. aastal läks psühholoog William James lausa nii kaugele, et väitis, et 30-aastaseks saades on meie isiksus lausa kivisse raiutud. Tema idee aga edasi ei arenenud.