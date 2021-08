New Scientist ⟩ Avatud kontoriruumid teevad produktiivsusele karuteene

Tellijale

Talle tundus, et see peaks kutsuvalt mõjuma firma ideaalsele töötajale. Noore vähemusrassi esindava naisena ei tundnud ta end seal eriti oodatuna, ta tundis isegi veidi võõristust. Praktikakoha võttis ta vastu ühes teises firmas. Sealne tööruum oli valgusküllane ja kutsuv.

Viis aastat hiljem astus Cheryan Californias Stanfordi ülikooli, et doktorantuuris uurida, kuidas meid ümbritsev füüsiline ruum koos oma detailidega mõjutab seda, kuidas me mõtleme ja tunneme. Ta on üks kasvavast grupist psühholoogidest ja tunnetusteadlastest, kes oma tööga on kahtluse alla seadnud mõtte, et aju on nagu arvuti.

Arvuti suhtuvad oma ümbrusesse ükskõikselt: sülearvuti töötab samamoodi luminofoorlampidega valgustatud kontoris ja puulehti täis pargis. Inimese aju puhul sama ei kehti. Tegelikult on nii Cheryan kui teised leidnud, et inimaju on end ümbritseva konteksti suhtes väga tundlik.