Kuumakuppel nüüd Kagu- ja Lõuna-Euroopa kohal

Eelmisel nädalal Kreekas ja Bulgaarias ning sellel nädalal Hispaanias ning Itaalias kujunev kuumalaine on jälle põhjustatud Kanadaski temperatuure tõstnud kuumakupli tekkest, mis on nüüd siis Euroopa lõunaosas.

Nähtus on siiski tavalisem, kui Ameerika juunikuine kuumalaine, sest leiab aset väiksematel laiuskraadidel, kus juba klimatoloogiliselt on soojem. Juuli lõpp ja augusti algus ongi neil aladel kõige soojem aeg aastast ning siinsed kuumarekordid jäävadki praegugi esineva lainega samadesse piiridesse.

Kreeka kuumarekord on 48,7°C 1977. aastast, Portugali oma 47,4°C aastast 2003, Hispaania 47,3°C aastast 2017, Itaalia kuumarekord on 47,0°C , aastast 2007, ning Malta oma «vaid» 43,8°C 1999. aastast. Kõigi riikide rekordid pärinevad erinevatest aastatest, mis tähendab, et eri aastatel on sarnase suure pildi juures siiski regionaalsed erinevused.