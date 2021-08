New Scientist ⟩ Numbriteater koroonaviiruse statistikaga - kuidas seda mõista?

«Selle pandeemiaga toimetulek on sisuliselt riskijuhtimisharjutus,» ütleb Manhanttani instituudi majandusteadlane Allison Schrager. Selleks, et ülesandega hästi hakkama saada, peame tuginema teabele, mida saame rahvatervise ekspertidelt, meediast ja valitsustelt. Me tahame täpselt teada, kui ohtlik see viirus meile on, kui ohtlik on see meie sõpradele ja lähedastele, kes vanuse või muude tegurite tõttu haavatavamad on. Me tahame teada, mis on riskid, mis kaasnevad nakatumismäära kasvuga, et aru saada, kas rakendatavad meetmed on proportsionaalsed.