Kõnealune vandenõuteooria on juba ammu ümber lükatud. Seda levitavad nn Q-tilgad ehk sõnumid inimestelt või inimeselt, kes nimetab end Q-ks ja väidab, et alates 2017. aasta oktoobrist on USA valitsuses toimunud tõsine nn puhastamine julgeolekujõududes. Sõnumites on väidetud, et tollane USA president Donald Trump võitles suurfirmade, meedia ja valitsusega seotud pedofiilide salaliiduga.